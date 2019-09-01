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Antalya'da tur minibüsü ile otobüs çarpıştı: 13 yaralı

- Manavgat ilçesindeki kazada yaralananların arasında yabancı turistlerin de olduğu bildirildi

Genel 01.09.2019, 19:30 01.09.2019, 22:02
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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsü ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yaşar Yıkılmaz idaresindeki içinde yabancı turistlerin bulunduğu 07 S 3140 plakalı tur minibüsü, Evrenseki Kavşağı'nda, Ozan Atilla Ağca yönetimindeki 35 PK 130 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü ile çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre, aralarında yabancı turistlerin de olduğu 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

#kaza #manavgat #tur otobüsü #Yolcu otobüsü
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