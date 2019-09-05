Antalya'daki tur minibüsünün devrilmesi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin öldüğü tur minibüsü kazasında ağır yaralanan Hollandalı kadın turist, hastanede bir aydır sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti.

İlçede Sapadere Kanyonu kırsalında bir turistin öldüğü, 10 turistin de yaralandığı tur minibüsü kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye çıktı.

Kazada ağır yaralanan 45 yaşındaki Hollandalı turist Franny Vandongen,gördüğü Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi'nde 28 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Hollandalı kadın turistin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

- Kaza

Alanya ilçesinde 6 Ağustos'ta, Nazmi Kaplan'ın kullandığı 07 AGZ 94 plakalı tur minibüsü Sapadere Kanyonu kırsalında devrilmiş, kazada Hollandalı Rudy Johannes Kerkhof kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 10 turist de tedavi altına alınmıştı.Tur minibüsünün şoförü ise tutuklanmıştı.