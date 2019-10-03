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Antalya'da 16 yıl önce işlenen cinayete ilişkin dava
- Ormanlık alanda 16 yıl önce iki kişinin öldürülmesiyle ilgili yargılanan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet hapis cezası istendi
Genel 03.10.2019, 18:57
ANTALYA (AA) - Antalya'da ormanlık alanda iki kişiyi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla 16 yıl sonra yakalanan sanık hakkındaki davada savcı, iki kez müebbet hapis cezası talep etti.
Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ramazan Oruç, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
Savcı, sanık Oruç'un Yörük ve Yürügel'i kasten öldürdüğü gerekçesiyle iki kez müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
Kepez ilçesinde Mazı Dağı'ndaki ormanlık alanda İbrahim Yörük ve Mesut Yürügel, 20 Aralık 2003'te tabancayla öldürülmüş olarak bulunmuş, olaydan 16 yıl sonra sanık Ramazan Oruç yakalanmıştı.
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