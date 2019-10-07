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Antalya'da askeri araç devrildi: 3 yaralı
- Devrilen askeri araçta bulunan albay, başçavuş ve bir askeri personel yaralandı
Genel 07.10.2019, 17:53
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde devrilen askeri araçtaki albay, başçavuş ve bir askeri personel yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kınık Mahallesi Doğular mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu askeri araç devrildi.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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