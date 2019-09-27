Antalya'da dört çocuk koruma altına alındı
- Manavgat ilçesinde anne, anneanne ve teyzesiyle kirli ve çöplerin bulunduğu sağlıksız ortamda yaşayan 4 çocuğa devlet sahip çıktı
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kirli ve çöplerin bulunduğu sağlıksız ortamda yaşadığı belirlenen 4 çocuk koruma altına alındı.
Side Mahallesi'nde oturan Arif Öz, kiraya verdiği evin su ve elektriğinin kesildiğini belirten mesaj gelince binaya gitti. Kötü koku ve sağlıksız koşullarda çocukların yaşadığını gören Öz, durumu yetkililere bildirdi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından yaşları 1 ila 6 arasında değişen 4 çocuk, acil bakım ve korunmalarının sağlanmaları amacıyla Kaymakamlığın girişimleri sonucu Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kurumlara yerleştirildi.
Ev sahibi Öz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 ay önce iki kadının gelip evi kiraladıklarını ancak aylardır kira ödemediklerini söyledi.
Eve girdiğinde gördüğü manzara karşısında şaşkına döndüğünü anlatan Öz, "Kira veya başka bir şey derdinde değilim. Yeter ki çocuklar bu uygunsuz ortamdan korunsun." dedi.
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