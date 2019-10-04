Antalya'da iki gencin öldüğü trafik kazası davasında karar
- Otomobiliyle çarptığı motosikletteki iki gencin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı
ANTALYA (AA) - Antalya'da otomobiliyle çarptığı motosikletteki iki gencin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Elçin Özyurt, hayatını kaybeden çocukların yakınları ile taraf avukatları katıldı.
Duruşmada söz verilen sanık Özyurt, mahkemeye sunduğu iki sayfalık savunmasında pişmanlığını anlattığını söyledi.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Özyurt'u, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
Sürücü belgesinin iki yıl süreyle geri alınmasına karar veren heyet, sanık Özyurt'un tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Ahmet Turan Çelik (22) yönetimindeki 34 GS 6988 plakalı motosiklet, 16 Şubat'ta Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi'nde, Elçin Özyurt'un kullandığı 07 ACP 82 plakalı otomobille çarpışmış, kazada ağır yaralanan Çelik ile motosikletteki Muhammet Açıkgöz (17) hayatını kaybetmişti.
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