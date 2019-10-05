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Antalya'da kızlar arasında "hakaret" kavgası

- Genç kızın sosyal medyada annesine hakaret ettiği iddiasıyla lise öğrencisini bıçakladığı öne sürüldü

Genel 05.10.2019, 17:09
Antalya'da kızlar arasında

ANTALYA (AA) - Antalya'da sosyal medyada annesine hakarette bulunduğu iddiasıyla lise öğrencisini bıçakladığı ileri sürülen genç kız gözaltına alındı.

İddiaya göre, C.S.A. (17), Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi'nde sosyal medyada annesine küfrettiğini öne sürdüğü S.İ. (15) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.S.A, lise öğrencisi S.İ'yi bıçakla bacaklarından yaraladı.

S.İ, 112 Acil Servis ekibince Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli C.S.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

#Akdeniz Üniversitesi Hastanesi #bıçaklama #Kepez #yaralı
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