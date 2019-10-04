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Antalya'da köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk yaralandı.Merkez Mahalle'deki Tekeli İlkokulu öğrencisi Mert Balaban, babasının iş yerinde yemeğini yedikten sonra ağabeyiyle oynarken...

Genel 04.10.2019, 15:41
Antalya'da köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk yaralandı.

Merkez Mahalle'deki Tekeli İlkokulu öğrencisi Mert Balaban, babasının iş yerinde yemeğini yedikten sonra ağabeyiyle oynarken sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Omzundan yaralanan Balaban, Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Serik Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan köpeğin önceden aşılarının yapıldığı öğrenildi.

Baba İzzet Balaban, gazetecilere, aynı köpeğin mahallede başkalarına da saldırdığını, başıboş köpekler için tedbir alınması gerektiğini söyledi.

#köpek #Mert Balaban #öğrenci #Serik
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