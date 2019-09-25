Antalya’da lise öğrencilerine şiddet iddiası
Antalya’nın Kemer ilçesindeki bir lise müdürü ve müdür yardımcısının erkek öğrencilere şiddet uyguladığı iddiaları adliyeye yansıdı. İki aile, olayla ilgili darp raporu alıp şikayetçi oldu.
Antalya’nın Kemer ilçesindeki bir lise müdürü ve müdür yardımcısının erkek öğrencilere şiddet uyguladığı iddiaları adliyeye yansıdı. İki aile, olayla ilgili darp raporu alıp şikayetçi oldu.
Kemer’in Kuzdere Mahallesi’nde bulunan bir liseye bu yıl başlayan 15 yaşındaki E.D., okul dönüşünde annesine 11.00 sıralarında boş derste karikatür çizerken sınıfa giren müdür yardımcısı R.D.T.’nin, “Ben müdür yardımcısıyım aynı zamanda disiplin kurulu başkanıyım” diyerek kendisini yanına çağırdığını, ensesine tokat attığını, sonra beline sert bir cisimle vurduğunu iddia etti. R.D.T.’nin ardından kendisini çöp kutusuna doğru iterek “Sen sınıfa bakma, arkan sınıfa dönük olsun” dediğini ve bir başka öğrenciyi çağırarak yüzüne 4 tokat attığını anlatıp okula gitmek istemediğini söyledi. Bunun üzerine anne Özlem Demirci çocuğunu alıp önce hastaneye sonra karakola gitti. Kemer Devlet Hastanesi’nde muayene edilen öğrencide darp izlerine rastlandığına dair rapor verildi. Jandarma karakolunda ifade veren anne-oğul, müdür yardımcısından davacı oldu.
MÜDÜR 7 ÖĞRENCİYİ SOPA KIRILINCAYA KADAR DÖVDÜ
"SONUNA KADAR TAKİPÇİSİYİZ"
Çocuklarının şiddet gördüğünü ileri süren Özlem Demirci ve Gökhan Kalender, gerek idari, gerekse adli süreçlerin çok yavaş ilerlediğini öne sürerek, "Milli Eğitim Müdürlüğünden müfettiş görevlendirilmiş diye duyuyoruz, henüz bir hareket yok. Bir hafta geçti bizi ne arayan ne soran var" dediler.
Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili bir müfettiş görevlendirildiği ve çalışmalarının devam ettiği bildirildi.(İHA)
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
|İmsak
|05:09
|Güneş
|06:32
|Öğle
|12:45
|İkindi
|16:08
|Akşam
|18:48
|Yatsı
|20:06
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|6
|11
|2. Athletic Bilbao
|5
|11
|3. Real Madrid
|5
|11
|4. Barcelona
|6
|10
|5. Real Sociedad
|5
|10
|6. Sevilla
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Getafe
|5
|6
|13. Real Valladolid
|6
|6
|14. Valencia
|5
|5
|15. Deportivo Alaves
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1