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Antalya'da motoryat kayalıklara çarptı: 2 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesi Beş Adalar mevkisinde kayalıklara çarpan lüks yattaki 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Beş Adalar mevkisinde içerisinde 2 kişinin bulunduğu 25 metre uzunluğundaki motoryat, Başak Adası yakınlarında...

Genel 29.08.2019, 15:35
Antalya'da motoryat kayalıklara çarptı: 2 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesi Beş Adalar mevkisinde kayalıklara çarpan lüks yattaki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beş Adalar mevkisinde içerisinde 2 kişinin bulunduğu 25 metre uzunluğundaki motoryat, Başak Adası yakınlarında kayalıklara çarparak, karaya oturdu.

Çarpmanın etkisiyle yatta bulunan 2 kişi, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekiplerince kıyıya getirilen yaralılar, Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

"Aldenis" isimli lüks yatı kurtarma çalışmaları devam ediyor.


#kaş #kayalık #Motoryat
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