Antalya'da otelden hırsızlık iddiası
- Manavgat ilçesinde çalıştıkları otelden alkollü içki çaldıkları ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı
Genel 06.10.2019, 13:34
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çalıştıkları otelden alkollü içki çaldıkları ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Merkezi'ndeki 4 yıldızlı bir otelde yapılan bar kontrolünde 12 şişe çeşitli türlerde içkilerin eksik olduğu belirlendi.
Garsonun ifadesinde işçileri kendisine bar şefi E.S. ile barmen N.A'nın verdiğini ve çöpe bırakması için de baskı yaptıklarını iddia etmesi üzerine E.S. ve N.A. da aynı otelde gözaltına alındı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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