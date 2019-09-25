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Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
- Manavgat'ta bin 400 yıllık olduğu değerlendirilen altın işlemeli heykel figürün de ele geçirildiği operasyonda yakalanan 5 kişiden 3'ü tutuklandı
Genel 25.09.2019, 19:43
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda bin 400 yıllık olduğu belirlenen 24 parça tarihi eser ele geçirildi.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin Side'de tarihi nitelikli eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında, M.T., N.E., K.A., T.I ve H.R.T'nin ellerinde tarihi eser olduğunu ve bunları satmak için girişimlerde bulunduklarını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.
"Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan T.I, savcılıkça serbest bırakıldı.
M.T., K.A. ve H.R.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, N.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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