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Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

- Manavgat'ta bin 400 yıllık olduğu değerlendirilen altın işlemeli heykel figürün de ele geçirildiği operasyonda yakalanan 5 kişiden 3'ü tutuklandı

Genel 25.09.2019, 19:43
Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda bin 400 yıllık olduğu belirlenen 24 parça tarihi eser ele geçirildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin Side'de tarihi nitelikli eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, M.T., N.E., K.A., T.I ve H.R.T'nin ellerinde tarihi eser olduğunu ve bunları satmak için girişimlerde bulunduklarını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan zanlıların gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda, bin 400 yıllık olduğu değerlendirilen altın işlemeli heykel figürü, altın küpe, tarihi obje, gözyaşı şişesi ve sikke olmak üzere 24 parça tarihi eser ile ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 14 fişek ele geçirildi.

"Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan T.I, savcılıkça serbest bırakıldı.

M.T., K.A. ve H.R.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, N.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


#manavgat #operasyon #tarihi eser kaçakcılığı
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