Antalya'da tur otobüsü otomobile çarptı: 6 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur otobüsünün çarptığı otomobildeki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.



Kenan Kaya idaresindeki 31 YD 403 plakalı tur otobüsü, D-400 kara yolu Kızılağaç Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa Yorulmaz yönetimindeki 07 BJZ plakalı otomobile arkadan çarptı.

Otomobil sürücüsü ile yanındaki Emine Yorulmaz, Fatma Sezer ile çocuklar Deniz Emir Yorulmaz, Ceran Turap ve Mesude Turap yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.