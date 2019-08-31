Son Dakika
Avşa Adası’nda korkutan yangın
"Hakem özellikle ikinci yarı kontrolünü kaybetti"
Kuşadası Körfezi 12 kez sallandı
Beşiktaş’ın yeni transferi İstanbul’da
"Çok enteresan bir maç oldu"
Antalya’da tur otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
Baba-oğul birbirini bıçakladı
Malatya’da sağanak yağış sele neden oldu
İstanbul Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu
Kartallılar Zafer Bayramını Teoman’la kutladı

Antalya'da tur otobüsü şarampole devrildi

- Kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi

Genel 30.08.2019, 20:00
Antalya'da tur otobüsü şarampole devrildi

ANTALYA (AA) - Antalya'da, tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Alınan ilk bilgilere göre, bir tur otobüsü, Akseki-İbradı kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çok sayıda kişinin yaralandığı ve otobüste sıkışanların olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

#Akseki #İbradı #trafik kazası #tur otobüsü
Yorumlar (0)
19°
açık
Namaz Vakti 31 Ağustos 2019
İmsak 04:39
Güneş 06:08
Öğle 12:54
İkindi 16:35
Akşam 19:31
Yatsı 20:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Ankaragücü 3 5
6. Trabzonspor 2 4
7. Galatasaray 3 4
8. Sivasspor 2 3
9. Malatyaspor 2 3
10. Beşiktaş 2 3
11. Antalyaspor 2 3
12. Gazişehir 2 3
13. Konyaspor 2 2
14. Kayserispor 3 1
15. Kasımpaşa 3 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 3 4
7. Osmanlıspor 3 4
8. Akhisar Bld.Spor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 3 7
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Celta de Vigo 3 4
10. Barcelona 2 3
11. Levante 2 3
12. Mallorca 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@