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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

- Operasyonda 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Genel 03.10.2019, 18:04
Antalya'da uyuşturucu operasyonu

ANTALYA (AA) - Antalya'daki 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkari'den Antalya'ya uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine teknik ve fiziki takip çalışması başlattı.

Uyuşturucuyu Antalya'da satmaya çalışan M.C. ile temas kurarak alıcı gibi davranan jandarma ekipleri, 1 kilogram sentetik uyuşturucu ile Şelale Mahallesi'ndeki buluşma yerine gelen zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

#antalya #Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı #metanfetamin #operasyon #uyuşturucu
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