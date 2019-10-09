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Antalya'daki cinayet davasında karar

- Ayrı yaşadığı karısını öldürdüğü, bir kişiyi de ağır yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık 29 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

Genel 09.10.2019, 14:46
Antalya'daki cinayet davasında karar

ANTALYA (AA) - Antalya'da cezaevinden firar ettikten sonra bıçaklayarak karısını ve evdeki bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 29 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Sedat Uluışık, müşteki Aysen Kara ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Uluışık, eşini öldürmek için hapisten kaçmadığını, olayların kendiliğinden geliştiğini savundu.

Yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunu belirten Uluışık, "Ben eşimi çok severdim, onun üzerine titrerdim. Ev temiz olmadığı için eşimle tartışırdık ama kayınvalidem beni hemen karakola şikayet ederdi. Böyle olmasını istemezdim, eğer bana tekrar bir fırsat verilirse çocuklarıma bakmak, topluma faydalı bir birey olmak istiyorum." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Uluışık'a eşi Sultan Uluışık'ı "kasten öldürme"den 20 yıl, Mehmet Sabir Öztoprak'ı da "öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme başkanı, raporlarda Öztoprak'ın ölümünün yaralanmadan kaynaklandığı yönünde bir tespit olmadığından dolayı sanığa öldürmeye teşebbüsten ceza verdiklerini söyledi.

Ölen Sultan Uluışık'ın annesi Aysen Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkemenin verdiği cezanın yetersiz olduğunu kaydetti.

Kepez ilçesinde eşinden ayrı yaşayan Sedat Uluışık'ın, (36) 5 Aralık 2017'de tutuklu bulunduğu Dalaman Açık Cezaevinden firar ederek kayınvalidesinin evinde eşi Sultan Uluışık'ı (27) bıçaklayarak öldürdüğü, aynı evde bulunan Mehmet Sabir Öztoprak'ı (60) ise ağır yaraladığı öne sürülmüştü. Öztoprak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Sultan Uluışık'ın ölmeden önce şiddet gördüğü gerekçesiyle eşi hakkında şikayette bulunduğu ortaya çıkmıştı.

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