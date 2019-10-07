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Antalya'daki Thomas Cook müşterilerinin tamamı ülkesine döndü
- Antalya Valiliği: - "İflasın duyulmasından itibaren 13 bin 879 İngiliz yolcu ülkelerine sorunsuz şekilde gönderildi"
Genel 07.10.2019, 13:42
ANTALYA (AA) - Antalya Valiliğince, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının duyulmasından itibaren, kente tatil için gelen 13 bin 879 turistin ülkelerine sorunsuz şekilde gönderildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Thomas Cook'un Antalya'da bulunan müşterilerinin herhangi mağduriyet yaşamaması için 23 Eylül'de Vali Yardımcısı Nurettin Ateş'in başkanlığında kriz masası kurulduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, "İflasın duyulmasından itibaren 13 bin 879 İngiliz yolcu ülkelerine sorunsuz şekilde gönderildi. Antalya'da bulunan Birleşik Krallık vatandaşlarının dönüşlerinin teminiyle ilgili alınan tedbirler kapsamında, operasyon sorunsuz şekilde sona erdi." ifadeleri kullanıldı.
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