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Antalya'daki Thomas Cook müşterilerinin tamamı ülkesine döndü

- Antalya Valiliği: - "İflasın duyulmasından itibaren 13 bin 879 İngiliz yolcu ülkelerine sorunsuz şekilde gönderildi"

Genel 07.10.2019, 13:42
Antalya'daki Thomas Cook müşterilerinin tamamı ülkesine döndü
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ANTALYA (AA) - Antalya Valiliğince, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının duyulmasından itibaren, kente tatil için gelen 13 bin 879 turistin ülkelerine sorunsuz şekilde gönderildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Thomas Cook'un Antalya'da bulunan müşterilerinin herhangi mağduriyet yaşamaması için 23 Eylül'de Vali Yardımcısı Nurettin Ateş'in başkanlığında kriz masası kurulduğu hatırlatıldı.

Kriz masasında Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği, İngiltere Antalya Konsolosluğu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği, Alanya Turistik Otelciler Birliği ve Manavgat Turistik Otelciler Birliği yetkililerinin de yer aldığı belirtilen açıklamada, burada sağlan koordinasyonla mağduriyetlerin önüne geçildiği vurgulandı.

Açıklamada, "İflasın duyulmasından itibaren 13 bin 879 İngiliz yolcu ülkelerine sorunsuz şekilde gönderildi. Antalya'da bulunan Birleşik Krallık vatandaşlarının dönüşlerinin teminiyle ilgili alınan tedbirler kapsamında, operasyon sorunsuz şekilde sona erdi." ifadeleri kullanıldı.


#açıklama #Antalya Valiliği #iflas #Thomas Cook #turist #turizm
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