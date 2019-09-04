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Antalyaspor'un bilet geliri Emine Bulut'un kızına ulaştı

- Antalyaspor'un, Yukatel Denizlispor ile oynadığı karşılaşmadan elde edilen bilet geliri, Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızına ulaştırıldı

Genel 04.09.2019, 20:17 04.09.2019, 20:23
Antalyaspor'un bilet geliri Emine Bulut'un kızına ulaştı

ANTALYA (AA) - Antalyaspor'un, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında oynadığı Yukatel Denizlispor karşılaşmasından elde ettiği tüm bilet gelirinin Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızına ulaştırıldığı bildirildi.

Antalyaspor Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Antalyaspor'umuzun, Yukatel Denizlispor ile oynadığı Süper Lig karşılaşmasının hasılatı, eski eşi tarafından hayatına son verilen Emine Bulut'un kızına ulaştırıldı. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından söz konusu karşılaşmada elde edilen net hasılat, kızı Bulut'un eğitim ve diğer ihtiyaçlarında kullanılmak üzere dedesinin hesabına yatırıldı. Passolig de bu karşılaşmada hizmet bedeli almayarak desteğini gösterdi. Sanatçı Zeynep Bastık'ın vesile olması, 'Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu' ve sanatçı Haluk Levent'in önderliğinde oluşturulan 'AHBAP Derneği' ile birlikte yürütülen organizasyon sonucunda, bir nebze de olsa küçük kızımızın geleceğinin daha güzel şekillenebilmesi adına bizlere destek olan tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz."

#Antalyaspor #bilet geliri #cinayet #Emine Bulut #Spor Toto Süper Lig
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