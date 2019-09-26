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AP'den Trocsanyi ve Plumb'ın önünü kesecek karar

- Avrupa Parlamentosu (AP) Yasal İşler Komitesi, AB Komisyonu üyeliğine aday gösterilen Macar Laszlo Trocsanyi ve Rumen Rovana Plumb'ın önünü kesen bir karar aldı

Genel 26.09.2019, 21:39
AP'den Trocsanyi ve Plumb'ın önünü kesecek karar

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Türkiye'yi de ilgilendiren genişlemeden sorumlu üyeliğine aday gösterilen Macar Laszlo Trocsanyi ve Rumen Rovana Plumb'ın üyeliğini reddetti.

AP Yasal İşler Komitesi, kasımda göreve başlayacak olan AB Komisyonu üyeliğine aday gösterilen Macar Trocsanyi ve Rumen Rovana Plumb'ın önünü kesen bir karar aldı.

Parlamento, ilk incelemede söz konusu iki adayın üyeliklerini, "çıkar çatışması" nedeniyle reddetti.

Komite Üyesi Manon Aubry, yaptığı açıklamada, "Şu aşamada söyleyebileceğimiz, çıkar çatışması söz konusu. Bu nedenle üyeliklerini onaylayamıyoruz. Bu bizim görevimiz." ifadesini kullandı.

Kararın ardından, AB Komisyonu Başkanlığına seçilen Ursula von der Leyen'in, iki ülkenin başkentleri Budapeşte ve Bükreş'ten yeni adaylar belirlemelerini talep etmesi bekleniyor.

#ab #AP #Trocsanyi #türkiye
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