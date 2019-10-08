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Araç kazasında şehit olan erin cenazesi toprağa verildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yaşanan araç kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Er Muhammet Emin Kotanoğlu'nun cenazesi Bursa'da toprağa verildi.

Genel 08.10.2019, 17:09 08.10.2019, 17:25
Araç kazasında şehit olan erin cenazesi toprağa verildi
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BURSA (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yaşanan araç kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Er Muhammet Emin Kotanoğlu'nun cenazesi Bursa'da toprağa verildi.

Şehit Kotanoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alınmasının ardından Mihraplı Camisi bahçesine getirildi.

Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Güreş sporcusu olan, DSİ Nilüfer ve Bursa Büyükşehir takımlarının formasını giyen Muhammet Emin Kotanoğlu'nun babası Sezayi, annesi Serap, kardeşleri Ahmet ve Selin Kotanoğlu, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Şehidin naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Çukurca'da dün meydana gelen araç kazasında yaralanan Kotanoğlu, sevk edildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#bursa #Muhammet Emin Kotanoğlu #Şehit Cenazesi
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