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Aracına monte ettiği ’S-400’lerle şehir turu attı
Bursa’da bir vatandaş, aracına monte ettiği S-400 maketiyle şehrin sokaklarında tur attı.
Genel 01.08.2019, 09:59
Bursa’da bir vatandaş, aracına monte ettiği S-400 maketiyle şehrin sokaklarında tur attı.
Bu maketleri 15 Temmuz demokrasi zaferinin yıl dönümünde yaptığını ifade eden Ahmet Çakın, "Ben vatan sevdalısı bir kişiyim. Bu araçla geçtiğimiz 15 Temmuz’da Bursa sokaklarında uzun süre tur attım. Görenler çok beğeniyor. Durdurup fotoğraf çektiriyorlar. Biz devletimizin her daim yanındayız" dedi.(Burak Türker /İHA)
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