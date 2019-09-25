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Aracında sigara içen sürücülere ceza kapıda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın araçlarda kimsenin sigara içmeyeceği sözleri üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Türkiye’nin dört bir yanında trafik polisleri yeni yasakla ilgili sürücüleri uyardı.
Genel 25.09.2019, 12:25 25.09.2019, 12:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın araçlarda kimsenin sigara içmeyeceği sözleri üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Türkiye’nin dört bir yanında trafik polisleri yeni yasakla ilgili sürücüleri uyardı.
(Derya Evren/İHA)
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