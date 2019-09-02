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Aracıyla düşen çatı parçalarının altında kalmaktan kurtuldu

- Rize'de şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden kopan çatının parçalanarak üzerine düştüğü park halindeki 4 otomobilde hasar meydana geldi - Sürücünün servis aracıyla çatının altında kalmaktan kurtulması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Genel 02.09.2019, 09:34
Aracıyla düşen çatı parçalarının altında kalmaktan kurtuldu

RİZE (AA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden kopan çatının parçalanarak üzerine düştüğü park halindeki 4 otomobilde hasar meydana geldi.

Sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar kentte etkili oldu.

Çayeli ilçesindeki Sinan Kutlu Bulvarı'nda 4 katlı apartmanın çatısı rüzgar nedeniyle yerinden koparak caddeye uçtu.

Part halindeki 4 otomobil üzerine düşen çatı parçaları nedeniyle hasar gördü.

Çatı parçaları belediye ekiplerince kısa sürede kaldırıldı.

- Olay anı güvenlik kamerasında

Bu sırada, bulvarda hareket halindeki market servis aracının sürücüsü, düşen çatı parçalarının altında kalmaktan kurtuldu.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde çatı yerinden kopmadan önce bir aracın yoldan geçmesi, market servis aracı sürücüsünün ise olay anında aracını durdurarak düşen çatı parçalarının altında kalmaktan kurtulması yer alıyor.


#çatı #fırtına #Güvenlik Kamerası #Rize
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