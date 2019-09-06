Aranan hırsızlık zanlısı kovalamaca sonucu yakalandı
Gaziantep'te kovalamaca sonucu yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te kovalamaca sonucu yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Nurtepe Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayının zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının Y.T. olduğunu tespit ederek, eşkalini diğer birimlere dağıttı.
Hacıbaba Mahallesi'nde devriye görevi yapan ekipler Y.T'yi fark ederek durdurmak istedi. İkaza uymayan ve kaçan zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının kentte farklı tarihlerde çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.
Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan Y.T. tutuklandı.
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