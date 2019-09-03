Arap Birliği Genel Sekreteri'nin Irak temasları

İSTANBUL (AA) - Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Irak'ta Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bölgesel gelişmeleri görüştü.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Salih resmi ziyaret çerçevesinde Irak'a gelen Ebu Gayt'ı başkent Bağdat'taki Selam Sarayı'nda kabul etti.

İkili arasında basına kapalı gerçekleşen görüşmede, bölgedeki siyasi gelişmeler ve güvenlik durumu ele alındı.

Irak'ın bölgedeki gelişmelere karşı izlediği ulusal politika hakkında Ebu Gayt'a bilgi veren Cumhurbaşkanı Salih, ülkesinin bölgedeki her türlü kutuplaşmadan uzak durarak, istikrar ve güvenlik adına iş birliği arayışında olduğunu kaydetti.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt da görüşme sırasında Filistin meselesi başta olmak üzere Suriye, Libya ve Yemen'deki sorunların çözümü için bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

- Ebu Gayt ve Dışişleri Bakanı görüşmesi

Ebu Gayt, Cumhurbaşkanı Salih'in ardından Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hekim ile görüştü.

Görüşme sonrası Ebu Gayt ile ortak basın toplantısı düzenleyen Hekim, şunları söyledi:

"Sayın Genel Sekreter ile Arap bölgesinin durumunu genel olarak ele aldık. Libya'dan başlayarak Sudan, Suriye, Yemen ve (Basra) Körfezi'nin güvenliğini detaylı bir şekilde konuştuk. Körfez bölgesindeki gelişmelerin Irak için çok önemli olduğunu ve bu konudaki net tutumumuzu kendilerine ilettik. Bunun yanında Irak'ın, İran ve ABD arasındaki tansiyonun düşürülmesi için girişimlerinden söz ettik."

Ebu Gayt da görüşmede Arap Birliğinin çalışmaları hakkında Irak tarafına bilgi verildiğini söyledi.