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Arap Birliği olağanüstü toplanıyor
- Arap Birliği, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı görüşmek üzere 12 Ekim'de toplanacak
Genel 10.10.2019, 11:47
KAHİRE (AA) - Arap Birliği, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı görüşmek üzere 12 Ekim Cumartesi günü olağanüstü toplanma kararı aldı.
Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki, yaptığı yazılı açıklamada, Arap Birliğinin 12 Ekim'de dışişleri bakanları seviyesinde olağanüstü toplantı düzenlemeyi kararlaştırdığını duyurdu.
Zeki, Arap Birliği üyesi olan Suriye’ye yönelik operasyonu kabul edilemez bulduklarını savundu.
Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Arap Birliğini acilen olağanüstü toplantıya çağırmıştı.
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