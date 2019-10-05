Arap Birliğinden Irak'a

KAHİRE (AA) - Arap Birliği, Irak'ta devam eden protestoların nedenlerini ortadan kaldıracak "gerçek bir diyalog" çağrısında bulundu.

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın çeşitli kentlerinde ay başından bu yana devam eden ve sağlık kaynaklarına göre 100 kişinin yaşamını yitirdiği yönetim karşıtı protestolarda sükunet ve protestoların nedenlerini ortadan kaldıracak "gerçek bir diyalog" çağrısı yapıldı.

Bağdat ve ülkenin güney illerindeki gelişmelerin endişe ile takip edildiği aktarılan açıklamada, gösterilerde can kayıpları yaşanmasından üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Irak hükümetinin durumu yatıştıracak ve gösterilerin nedenlerini ortadan kaldıracak ciddi ve gerçek bir diyaloğu başlatması dört gözle bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Mevcut gerginliğin sona erdirilmesi, barış ve istikrarın sağlanması için Irak'a tam destek verildiği kaydedildi.

Güvenlik gerekçeleriyle adının açıklanmasını istemeyen Irak Sağlık Bakanlığından bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Bağdat başta olmak üzere birçok vilayette düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısının 100'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 2 bine yaklaştığını belirtmişti.

Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.