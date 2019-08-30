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Arazisin de yer bulamayınca, kayanın üzerine ev yaptı

Rize’de arazilerin engebeli olması ve düz arazı azlığı nedeni ile ortaya ilginç yapılar çıkıyor. Rize’nin Fındıklı yaşayan 72 yaşındaki Reşat Eren’de köyündeki arazisinde ev yapmak için yer bulamayınca evini dev kayanın üzerine yaptı.

Genel 30.08.2019, 09:19
Arazisin de yer bulamayınca, kayanın üzerine ev yaptı

Rize’de arazilerin engebeli olması ve düz arazı azlığı nedeni ile ortaya ilginç yapılar çıkıyor. Rize’nin Fındıklı yaşayan 72 yaşındaki Reşat Eren’de köyündeki arazisinde ev yapmak için yer bulamayınca evini dev kayanın üzerine yaptı.

Rize’de arazi şartların zorlu olması nedeniyle ilginç yapılar ortaya çıkıyor. Arazilerin engebeli olması nedeniyle ilginç fikirlere başvuran Rizeliler farklı yapılar inşa ediyor. Rize’nin Fındıklı ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Reşat Eren’de yıllar Uzun yıllar gurbette çalıştıktan sonra geçirdiği bir kaza sonrası baba ocağı Rize’ye dönme kararı aldı. Köyünde ev yapmak isteyen Eren arazisinde uygun yer bulamayınca dev kayanın üzerini düzleyerek evini kayanın üstüne yaptı.

İlk zamanlar arılarını koymak için kayanın üzerine yer yaptığını belirten Reşat Eren zamanla bu fikrini değiştirmiş. Eren:” önce arıları koymak için düşündüm sonradan Karadeniz hep yağışlı olduğu için kendime kaya üzerinde kulübe yaptım. Sonradan giden gelen çok olunca iş değişti oturma yeri ilave edeyim derken iş büyüdü” dedi.

Ev için ne kadar masraf ettiğini söylemeyen Eren, ”Masrafı falan göze gelmiyor ama Ege’de Akdeniz’de bir yazlık ev alabilirdim” açıklamasında bulundu.

Reşat Eren’in eşi Şengül Eren ise ilk başlarda çok olumlu bakmadığını ifade ederek, ”önce arılar için yapacağım dedi sonra yağmurdan korunmak için kulübe yapacağım dedi öyle öyle gelişti. Kaya üzerinde olunca tedirgin oluyor insanlar ama bizim dede evi de kaya üzerinde o yüzden alışığız” dedi.

(Oğuz Bal/İHA)
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