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Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Kentte gün içinde etkisini gösteren soğuk hava, akşam saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.Ardahan-Artvin kara yolunun Sahara mevkisinde kar...

Genel 21.09.2019, 19:28 21.09.2019, 19:42
Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı
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ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

Kentte gün içinde etkisini gösteren soğuk hava, akşam saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Ardahan-Artvin kara yolunun Sahara mevkisinde kar yağışı ile yoğun sis ve tipi, sürücülere zor anlar yaşattı.

Kar ve yoğun sisten dolayı sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yetkililer ilerleyen saatlerde oluşabilecek buzlanmaya karşı sürücülerin tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

#Mevsimin ilk karı #ardahan
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