Ardahan’a mevsimin ilk karı düştü

Ardahan’da hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte yüksek kesimlere kar yağdı. Kentte bir haftadır etkili olan soğuk hava beraberinde kar yağışını da getirdi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte Ardahan ile Artvin’in Şavşat ilçesini birbirine bağlayan Sahara Geçidi ile Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan Yaylası mevkiinde bulunan Uğurlu Dağ’a mevsimin ilk karı düştü. Bir haftadır etkili olan soğuk hava bölgede etkisini artırdı.

(İHA)