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Ardahan'da trafik kazası: 11 yaralı
ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki trafik kazasında 11 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Çıldır-Ardahan kara yolunun lise kavşağında Gürbüz Kızıltaş idaresindeki 75 AS 753 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Doğuş...
Genel 26.09.2019, 21:50
ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çıldır-Ardahan kara yolunun lise kavşağında Gürbüz Kızıltaş idaresindeki 75 AS 753 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Doğuş Kirman'ın kullandığı 75 AH 382 plakalı otomobil çarpıştı.
Çıldır Toplum Sağlığı Merkezinde ilk müdahaleleri yapılan ve hayati tehlikesi olmayan yaralılar, Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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