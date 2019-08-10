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Arife günü mezarlık ziyaret edene para dağıtacak

Antalya’da iş adamı Ömer Ulutaş, gençleri özel günlerde mezarlık ziyaretleri konusunda duyarlılık sahibi olmaya teşvik etmek amacıyla, köyündeki mezarlığı ziyaret edeceklere para dağıtacak.

Genel 09.08.2019, 23:44
Arife günü mezarlık ziyaret edene para dağıtacak
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Antalya’da iş adamı Ömer Ulutaş, gençleri özel günlerde mezarlık ziyaretleri konusunda duyarlılık sahibi olmaya teşvik etmek amacıyla, köyündeki mezarlığı ziyaret edeceklere para dağıtacak.

2001 yılı Elmalı Güreş Ağası ve Finike’de bulunan Özulutaş sitelerinin sahibi iş adamı Ömer Ulutaş, köy mezarlığını ziyaret eden herkese 10 TL ikram edecek. Etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan Ulutaş, "Amacımız gençlerimize ölmüşlerini hatırlatmak ve ziyaret etmektir. Arife günü saat 18.15’te kadın ve erkek tüm köylülere 10’ar TL ikram dağıtacağım. Tüm köylülerini Ernez köyüme davet ediyorum. Gelirsen ikrama bulursun büyük ikramiyeyi" diye konuştu.

Ayrıca Ulutaş, dağıttığı bu paralardan birisinin seri numarasını alacağını ve seri numarası alınmış paranın çıktığı kişiye 5 bin TL ödül vereceğini duyurdu.

(Ali Karataç/İHA)
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