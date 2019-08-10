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Arife günü mezarlık ziyaret edene para dağıtacak
Antalya’da iş adamı Ömer Ulutaş, gençleri özel günlerde mezarlık ziyaretleri konusunda duyarlılık sahibi olmaya teşvik etmek amacıyla, köyündeki mezarlığı ziyaret edeceklere para dağıtacak.
Genel 09.08.2019, 23:44
Antalya’da iş adamı Ömer Ulutaş, gençleri özel günlerde mezarlık ziyaretleri konusunda duyarlılık sahibi olmaya teşvik etmek amacıyla, köyündeki mezarlığı ziyaret edeceklere para dağıtacak.
Ayrıca Ulutaş, dağıttığı bu paralardan birisinin seri numarasını alacağını ve seri numarası alınmış paranın çıktığı kişiye 5 bin TL ödül vereceğini duyurdu.(Ali Karataç/İHA)
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