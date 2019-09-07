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Arılar tarım işçilerine saldırdı: 19 yaralı

- Konya'nın Çumra ilçesinde arıların saldırısına uğrayan 19 tarım işçisi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı

Genel 07.09.2019, 13:01 07.09.2019, 13:24
Arılar tarım işçilerine saldırdı: 19 yaralı
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KONYA (AA) - Konya'nın Çumra ilçesinde arıların saldırısına uğrayan 19 tarım işçisi, hastanede tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Küçükköy Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçileri, arıların saldırısına uğradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin de arı saldırısından dolayı bir süre müdahale edemediği yere, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İtfaiye ekipleri çağırıldı.

Ekiplerin müdahalesinin ardından güvenli hale getirilen yerde sağlık görevlileri, arıların soktuğu 19 işçiye ulaştı.

Yaralılar, ambulanslarla Çumra Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

#Arı #arı saldırısı #Çumra #yaralı
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