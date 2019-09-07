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Arılar tarım işçilerine saldırdı: 19 yaralı
- Konya'nın Çumra ilçesinde arıların saldırısına uğrayan 19 tarım işçisi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı
Genel 07.09.2019, 13:01 07.09.2019, 13:24
KONYA (AA) - Konya'nın Çumra ilçesinde arıların saldırısına uğrayan 19 tarım işçisi, hastanede tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Küçükköy Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçileri, arıların saldırısına uğradı.
Ekiplerin müdahalesinin ardından güvenli hale getirilen yerde sağlık görevlileri, arıların soktuğu 19 işçiye ulaştı.
Yaralılar, ambulanslarla Çumra Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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