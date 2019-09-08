Arkadaşı tarafından başından yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı
- Adana'da tartıştığı erkek arkadaşı tarafından başından yaralanan kadın tedavi altına alındı - Yaralanan Tuba Güneş'i, sağlık ekipleri gelene kadar polis memuru sakinleştirmeye çalıştı
ADANA (AA) - Adana'da, başından yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Çukurova ilçesine Mahfesığmaz Mahallesi'nde Tuba Güneş (35), iddiaya göre yaklaşık 5 aydır birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Adem Ş. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Tuba Güneş, başından kesici aletle yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekibi, başından yaralanan Güneş'i sakinleştirmeye çalıştı.
Kadın polis memuru tarafından başına tampon yapılan ve sakinleştirilmeye çalışılan Güneş, "Beni öldürecek, çocuklarım, bir daha gelmesin." diyerek gözyaşı döktü.
Güneş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalede Güneş'in kafasında kesik olduğu tespit edildi.
Olayın ardından kaçan şüpheli Adem Ş, ara sokakta yakalanarak Fatih Polis Merkezine götürüldü.
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