Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
“Torunlarımıza özgür bir vatan teslim etmeye mecburuz“
Bakan Soylu canlı yayında soruları yanıtladı
Potada 993. milli sınav
Borsa liginin ağustos şampiyonu Fenerbahçe oldu
GittiGidiyor'da okul ürünleri satışları yüzde 85 arttı
Onlar ormanların atlı koruyucuları
Evlat nöbetindeki ailelerin kararlı direnişi 6’ncı gününde
“Her 100 dolarlık seramik ihracatının 82 doları ülkemizde kalıyor“
Motosikletle trafikte terör estiren “ithal” maganda yakalandı

Arkadaşı tarafından başından yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

- Adana'da tartıştığı erkek arkadaşı tarafından başından yaralanan kadın tedavi altına alındı - Yaralanan Tuba Güneş'i, sağlık ekipleri gelene kadar polis memuru sakinleştirmeye çalıştı

Genel 08.09.2019, 12:54
Arkadaşı tarafından başından yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı
banner63

ADANA (AA) - Adana'da, başından yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Çukurova ilçesine Mahfesığmaz Mahallesi'nde Tuba Güneş (35), iddiaya göre yaklaşık 5 aydır birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Adem Ş. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Tuba Güneş, başından kesici aletle yaralandı.

Olayın ardından evinden dışarı çıkan Tuba Güneş, mahalle sakinlerinden yardım istedi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekibi, başından yaralanan Güneş'i sakinleştirmeye çalıştı.

Kadın polis memuru tarafından başına tampon yapılan ve sakinleştirilmeye çalışılan Güneş, "Beni öldürecek, çocuklarım, bir daha gelmesin." diyerek gözyaşı döktü.

Güneş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalede Güneş'in kafasında kesik olduğu tespit edildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli Adem Ş, ara sokakta yakalanarak Fatih Polis Merkezine götürüldü.

#başından kesici aletle yaralanan kadın #Bayan Polis memurunun havlu ile yaralı kadına tampon yapması #Çukurova
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 08 Eylül 2019
İmsak 04:49
Güneş 06:15
Öğle 12:52
İkindi 16:27
Akşam 19:18
Yatsı 20:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@