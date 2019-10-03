Son Dakika
Türkiye’nin "Ruh Sağlığı Haritası" kitap oldu
Dr. Ender Saraç, Ankaralı annelere seslendi
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor
Adalet Bakanı Gül’den ’Yargı Reformu Strateji Belgesi’ yorumu
Yurt içi piyasalar düşüş beklenen enflasyon verisine odaklandı
Dalaman açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem

Arnavutköy’deki minare yıkımıyla ilgili açıklama

Arnavutköy’deki İsmail Kocatürk Camii’nin hasarlı minaresinin yıkılma işlemine başlandı. İnşaat mühendisi Emre Kaya hasarlı minarenin 8 parça halinde söküleceğini, çalışmaların iki gün süreceğini açıkladı.

Genel 03.10.2019, 11:12 03.10.2019, 11:30
Arnavutköy’deki minare yıkımıyla ilgili açıklama

Arnavutköy’deki İsmail Kocatürk Camii’nin hasarlı minaresinin yıkılma işlemine başlandı. İnşaat mühendisi Emre Kaya hasarlı minarenin 8 parça halinde söküleceğini, çalışmaların iki gün süreceğini açıkladı.

Arnavutköy’de bulunan İsmail Kocatürk Camii’nin minaresi, İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar görmüştü. Bugün itibariyle yıkımına başlanan minareyle ilgili Arnavutköy Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünde görevli inşaat mühendisi Emre Kaya açıklama yaptı. Yıkımın parça parça keserek gerçekleştirildiğini söyleyen Kaya, yaklaşık 2 gün boyunca çalışmaların süreceğini belirtti.

Minareyi 8 parça halinde sökmeyi planladıklarını söyleyen mühendis Emre Kaya, “Şu anda ağır hasarlı olan minaremizi yıkmaya başladık. Öncelikle standardın ötesinden direk minareyi aşağı indirmek yerine parça parça aşağı indirmeyi hedefledik. Çünkü etrafı dolu, oturan insanlar var. Şu anda tahliye edildi. Minareyi 8 parça halinde sökmeyi planlıyoruz. Ortalama her bir parça 10 ton olacak şekilde 3 metre uzunluğunda. Arkadaşlar karotlarla delme işlemini gerçekleştirdi. Delme işlemi gerçekleştirdikten sonra halatlarla bağlıyoruz. Sonra etrafını komple kesip vinçlerle beraber aşağıya indiriyoruz. Tahmini 2 gün sürecek. Çünkü her bir indirim ortalama 4 saat sürüyor. Gün sonunda akşam 7 gibi çalışmayı bitirip sabah tekrar saat 6’da çalışmaya başlayacağız. 2 gün içerisinde bitmesini öngörüyoruz” dedi.

(Serdar Ünal - Ufuk Kıvık/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Arnavutköy
Yorumlar (0)
25°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 03 Ekim 2019
İmsak 05:17
Güneş 06:40
Öğle 12:43
İkindi 15:59
Akşam 18:35
Yatsı 19:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@