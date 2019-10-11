Son Dakika
Türkiye Ermenileri Patrikliğinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Dünya Kız Çocukları Günü'nde anlamlı proje...
Şehit babası: "Gönüllü olarak gitmeye hazırım"
Terör örgütü yanlılarından sosyal medyada Trump'ı manipülasyon çabası
Terörün finans kaynağına büyük darbe
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İstanbul’a geldi

Arnavutluk'ta “Tarihe Işık Tutan Kültürel Zenginliğimiz: Posta Pulları“ sergisi

Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra şehrinde 9 Ekim Dünya Posta Günü dolayısıyla Türk posta pullarının yer aldığı "Tarihe Işık Tutan Kültürel Zenginliğimiz: Posta Pulları" sergisi açıldı.

Genel 11.10.2019, 10:42 11.10.2019, 11:00
Arnavutluk'ta “Tarihe Işık Tutan Kültürel Zenginliğimiz: Posta Pulları“ sergisi
banner63

İŞKODRA (AA) - Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra şehrinde 9 Ekim Dünya Posta Günü dolayısıyla Türk posta pullarının yer aldığı "Tarihe Işık Tutan Kültürel Zenginliğimiz: Posta Pulları" sergisi açıldı.

Serginin açılışına İşkodra Yunus Emre Enstitüsü temsilcileri, pedagoglar, öğrenciler, yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri ve pul severler katıldı.

İşkodra Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Zafer Kıyıcı, yaptığı konuşmada, posta pullarının bir milletin tarihi olduğunu belirterek, Türkiye'de ilk posta teşkilatının 1840'ta "Postane" adıyla kurulduğunu söyledi.

Posta pullarının kullanımının 1860'lara dayandığını dile getiren Kıyıcı, "Ülkemiz posta pulları konusunda çok zengin bir kültüre sahip. Bugün ülkemizin kültürel mirasını yansıtan bazı pullara birlikte bakacağız." ifadelerini kullandı.

Kıyıcı, Dünya Posta Günü'nün Türkiye'de çeşitli etkinliklerle kutlandığını anlattı.

İşkodra Yunus Emre Enstitüsünde bir hafta açık kalacak sergide 1960 yılından bugüne 228 posta pulu yer alıyor.

Sergilenen pullarda geleneksel Türk evleri ve tarihi eserlerin yanı sıra Türk kültürünün pek çok ayrıcalıklı özelliği yansıtılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Yunus Emre Enstitüsü #arnavutluk #yee #sergi #İşkodra
Yorumlar (0)
19°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 11 Ekim 2019
İmsak 05:25
Güneş 06:48
Öğle 12:40
İkindi 15:49
Akşam 18:22
Yatsı 19:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@