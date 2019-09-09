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Arnavutluk'ta 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 74 top mermisi bulundu
- Leş şehrindeki bir yerleşim bölgesinde bulunan top mermileri, imha edilmek üzere özel bir poligona taşındı
Genel 09.09.2019, 13:14
TİRAN (AA) - Arnavutluk'un Leş şehrindeki Manati yerleşim bölgesinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 74 top mermisi bulundu.
Top mermilerinin, imha edilmek üzere özel bir poligona taşındığı bildirildi.
İkinci Dünya Savaşı sırasında önce İtalya, ardından Almanya tarafından işgal edilen Arnavutluk'ta, son yıllarda bu dönemden kalma çok sayıda top mermisi bulunup imha edilmişti.
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