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Arnavutluk'ta terk edilmiş yat bulundu
TİRAN (AA) - Adriyatik Denizi sularında Türk vatandaşına ait olduğundan şüphelenilen terk edilmiş bir yat bulunduğu bildirildi. Leş (Lezhe) Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Adriyatik Denizi'nin Şingin (Shengjin) sahiline...
Genel 07.09.2019, 23:52
TİRAN (AA) - Adriyatik Denizi sularında Türk vatandaşına ait olduğundan şüphelenilen terk edilmiş bir yat bulunduğu bildirildi.
Leş (Lezhe) Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Adriyatik Denizi'nin Şingin (Shengjin) sahiline 12 mil uzaklıkta "Atik Bey" isimli bir yat bulunduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca Tiran İnterpol'ü iş birliğinde olayın aydınlatılması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
Yat ve izlediği rota hakkında ek bir bilgi paylaşımında bulunulmadı.
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