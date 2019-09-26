Arnavutluk'ta yaklaşık 70 yıl sonra ilk hafızlık töreni

İŞKODRA (AA) - Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra şehrinde ülkenin komünizmle yönetildiği dönemden bu yana ilk defa hafızlık töreni düzenlendi.

İşkodra Hafızlık Merkezi mezunu 13 kişi için Parruca Camisi'nde yaklaşık 70 yıl aradan sonra düzenlenen ilk icazet törenine, Türkiye'den kanaat önderi Osman Nuri Topbaş, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Topbaş, burada yaptığı konuşmada, Kur'an'ın Allah'ın rehberlik için insanlığa gönderdiği bir eser olduğunu söyledi.



Bugünün, Arnavutluk'un eski günlerine dönüş günü olması temennisinde bulunan Topbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kur'an-ı Kerim, bütün insanlığa gönderilmiş olan ilahi bir hidayet mektubudur. Cenab-ı Hakk'ın kullarına mektubudur Kur'an-ı Kerim. Kainatın ilahi ders kitabı, bir beyan mucizesi, fermanı ilahi, ölüm gerçeğini güzelleştiren, ruha gıdadır, feyiz kaynağıdır, her insana en alt kademeden en üst kademeye kadar bir üsve-i hasene, örnek bir karakteri teşkil eder."

İstanbul Derneği Başkanı Rıdvan Seferaj, Hafızlık Merkezi'nin kurulmasının üzerinden sadece iki yıl geçtiğini anımsatarak, merkezin ilk 13 hafızının mezuniyet törenine katılmanın heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.

Arnavutluk'a dünyadaki en onurlu ve değerli kelime olan Allah'ın sözünü hıfz eden 13 Kuran koruyucusunun eklendiğini belirten Seferaj, "Atalarımızın güzel geleneğini yeniden canlandırarak, Kur'an'ın mesajını iletme emaneti, değerli Osman Nuri Topbaş Hocaefendi'nin arzusuydu." dedi.

Arnavutluk'un farklı şehirlerinden olan 13 hafızdan en büyüğü 24, en küçüğü 13 yaşında.



İstanbul merkezli Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı destekleriyle İşkodra merkezli İstanbul Derneğince ülkede komünizmin yıkılmasından sonra açılan ilk hafızlık merkezi olan İşkodra Hafızlık Merkezi, 2017'de faaliyete geçti.