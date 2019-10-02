Artvin Valiliğinden sınır kapısı açıklaması

ARTVİN (AA) - Artvin Valiliği, Artvin üzerinden Gürcistan'a kara yolu ile yapılan tüm geçişlerin, ildeki tek faal sınır kapısı olan Sarp Kara Hudut Kapısı'ndan sağlandığını, bunun dışında Artvin üzerinden Gürcistan'a başka herhangi bir alternatif geçiş güzergahı söz konusu olmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son dönemde medyada, Türkiye'nin sınır komşusu Gürcistan'a Artvin üzerinden geçiş yapmak isteyen turistler ve diğer kişilerin kullandıkları navigasyon uygulamalarının, bölgede alternatif geçiş güzergahı olarak Borçka ilçesine bağlı Muratlı köyünde bulunan Muratlı Sınır Kapısı'nı göstermesi ve geçiş için bu güzergahın tercih edilmesi sonucunda çeşitli mağduriyetler yaşandığı yönünde haberler yer aldığı belirtildi.

Haberlerden dolayı konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Artvin üzerinden Gürcistan'a kara yolu ile yapılan tüm geçişler ilimizdeki tek faal sınır kapısı olan Sarp Kara Hudut Kapısı'ndan sağlanmaktadır. Burası dışında Artvin üzerinden Gürcistan'a başka herhangi bir alternatif geçiş güzergahı söz konusu değildir. Bu sebeple ilimiz üzerinden kara yolu ile Gürcistan ve diğer Kafkas ülkelerine geçiş yapmak isteyenlerin, Kemalpaşa ilçemizdeki Sarp Kara Hudut Kapısını kullanmaları gerekmektedir."

Açıklamada, yıllık ortalama 6,5 milyon yolcunun işlem yaptığı Sarp Kara Hudut Kapısı'nın yeniden modernize edilerek daha konforlu ve hızlı hizmet verebilir hale getirildiği vurgulanarak, mevcut konumda Gürcistan tarafının da kendi sınır kapısında başlattığı iyileştirme çalışmalarının bitmesi durumunda iki ülke arasındaki geçiş işlemlerinin daha da hız kazanacağı ifade edildi.