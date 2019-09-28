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Artvin'deki şiddetli yağış

- Borçka ve Hopa ilçelerinde 8 bina ile 4 iş yerinde hasar oluştu

Genel 28.09.2019, 20:28
Artvin'deki şiddetli yağış

ARTVİN (AA) - Artvin'in Borçka ve Hopa ilçelerinde etkili olan sağanak dolayısıyla 8 bina ile 4 iş yerinde hasar oluştu.

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ilde 8 saatte metrekareye 150 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

Arhavi, Hopa, Kemalpaşa, Borçka ve Murgul ilçe merkezleri ve muhtelif köylerinde heyelan ve su baskınları meydana geldiği vurgulanan açıklamada, bu durumdan en çok Borçka'nın etkilendiği aktarıldı.

Borçka'da su baskını sonucu binada mahsur kalan 14 kişinin güvenli şekilde AFAD ve AKUT ekipleri tarafından tahliye edildiğine dikkat çekilerek tahliye sırasında 99 personelin görev yaptığı, ölü ve yaralı bulunmadığı ifade edildi.

Şehirler arası kara yolunun kontrollü şekilde trafiğe açıldığı da aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kısmen kapanan köy yollarının açılması için 19 iş makinesi ve 25 personel çalışmalarını sürdürüyor. Enerji ve haberleşme sıkıntısı yaşanmıyor. Borçka ve Hopa ilçemizde kısmen içme suyu sıkıntısı yaşanmaktadır. Erzurum Kızılay Bölge Afet Yönetim Merkezinden içme suyu talep edilmiştir. Yapılan ilk incelemelere göre, Borçka'da 5 bina ve 4 iş yerinin, Hopa'da da 3 binanın hasar gördüğü tespit edildi. Ekipler hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Vali Yılmaz Doruk başkanlığında Borçka'da oluşturulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi'nden ve görevli personel tarafından sahadaki tüm gelişmeler anlık olarak takip ediliyor ve gelişen durumlara göre gerekli tedbirler alınıyor. Müdahale için her kurumdan personel ve iş makinesi hazır bekletilmektedir."

#Artvin #Hasar tespit çalışmaları sürüyor #şiddetli yağış
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