Arzum Waffy Max'a Plus X Award 2019'da 2 ödül

İSTANBUL (AA) - Arzum Waffy Max waffle makinesi, dünyanın saygın tasarım ödülleri arasında yer alan Plus X Award 2019'da "Tasarım" ve "Kullanım Kolaylığı" ödüllerinin sahibi oldu.

Arzum'dan yapılan açıklamaya göre, tasarımlarıyla öne çıkan şirket, tüketicilerinin hayatını da kolaylaştırmaya devam ediyor. Yenilikçi teknolojileri en yeni tasarımlarla buluşturan marka, son olarak Plus X Award 2019'da, Waffy Max waffle makinesi ile iki ödül aldı.

Arzum Waffy Max waffle makinesi, kolay temizlenebilir yapışmaz petek tasarımlı plakaları ve ısıya dayanıklı ergonomik tutma sapı sayesinde "Kullanım Kolaylığı" ödülüne layık görüldü.

Dreamline, misty, mürdüm ve candy renklerini kompakt bir tasarımla bir araya getiren Arzum, aynı zamanda bu ürünle "Tasarım" ödülünün de sahibi oldu.

