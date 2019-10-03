Son Dakika
Adalet Bakanı Gül’den ’Yargı Reformu Strateji Belgesi’ yorumu
Yurt içi piyasalar düşüş beklenen enflasyon verisine odaklandı
Dalaman açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem
SON DAKİKA: Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
Tartıştığı ağabeyini tabancayla yaraladı
Irak'ta göstericiler bazı hükümet binalarını ateşe verdi!

Arzum Waffy Max'a Plus X Award 2019'da 2 ödül

Arzum Waffy Max waffle makinesi, Plus X Award 2019'da "Tasarım" ve "Kullanım Kolaylığı" ödüllerini aldı.

Genel 03.10.2019, 10:49 03.10.2019, 11:05
Arzum Waffy Max'a Plus X Award 2019'da 2 ödül

İSTANBUL (AA) - Arzum Waffy Max waffle makinesi, dünyanın saygın tasarım ödülleri arasında yer alan Plus X Award 2019'da "Tasarım" ve "Kullanım Kolaylığı" ödüllerinin sahibi oldu.

Arzum'dan yapılan açıklamaya göre, tasarımlarıyla öne çıkan şirket, tüketicilerinin hayatını da kolaylaştırmaya devam ediyor. Yenilikçi teknolojileri en yeni tasarımlarla buluşturan marka, son olarak Plus X Award 2019'da, Waffy Max waffle makinesi ile iki ödül aldı.

Arzum Waffy Max waffle makinesi, kolay temizlenebilir yapışmaz petek tasarımlı plakaları ve ısıya dayanıklı ergonomik tutma sapı sayesinde "Kullanım Kolaylığı" ödülüne layık görüldü.

Dreamline, misty, mürdüm ve candy renklerini kompakt bir tasarımla bir araya getiren Arzum, aynı zamanda bu ürünle "Tasarım" ödülünün de sahibi oldu.


 

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Arzum #Arzum Waffy Max
Yorumlar (0)
21°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 03 Ekim 2019
İmsak 05:17
Güneş 06:40
Öğle 12:43
İkindi 15:59
Akşam 18:35
Yatsı 19:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@