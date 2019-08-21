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ASELSAN’dan tarihi sipariş rekoru

ASELSAN, Temmuz ayı tahsilatının 2019 yılı ilk 6 aylık ortalamasının oldukça üzerinde bir rakamla 690 milyon TL olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Genel 21.08.2019, 12:28
ASELSAN’dan tarihi sipariş rekoru
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ASELSAN, Temmuz ayı tahsilatının 2019 yılı ilk 6 aylık ortalamasının oldukça üzerinde bir rakamla 690 milyon TL olarak gerçekleştiğini açıkladı.

ASELSAN, Temmuz ayı tahsilat rakamlarını açıkladı. Buna göre ASELSAN, Temmuz ayında 690 milyon lirayı kasasına koydu. Şirket 2019 yılında 1.8 milyar ABD doları tutarında yeni sözleşme imzaladı. Bu sözleşmeler arasında Altay Milli Tank seri üretim projesi, Atak helikopter projesi ve Modüler geçici üs bölgesi projesi gibi büyük projeler öne çıkıyor.

ASELSAN’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Haziran 2019 sonu itibarıyla satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 oranında arttırarak 9 milyar TL’ye ulaştıran ASELSAN’ın net karındaki büyüme, aynı dönemde satışlardaki artışı da geçerek yüzde 42 olarak gerçekleşti. ASELSAN’ın finansal tablolarındaki olumlu ivme Temmuz ayı tahsilat rakamlarına da yansıdı. Tahsilat tutarı, 2019 yılı ilk altı aylık ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşerek 690 milyon TL’yi aştı. Dünyanın en büyük savunma sanayii şirketlerinin sıralandığı Defense News Top 100 listesinde 52’inci sırada yer alan ASELSAN, savunma alanındaki liderliğini güçlendirerek 2019 yılını TL bazında yüzde 40 - 50 oranında büyüme ile kapatmayı hedefliyor.”

(Mehmet Kalay/İHA)
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