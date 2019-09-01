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Askeri araç modelleriyle tarihte yolculuk

- FNSS tarafından düzenlenen Askeri Kara Araçları Model Yarışması'nda çeşitli dönemlerde kullanılan askeri araçların modelleri renkli görüntüler oluşturdu - 4 ile 72 yaş aralığındaki yarışmacıların yaklaşık 300 modelle katıldığı etkinliğin sonunda FNSS'nin ürettiği zırhlı araçlar gösteri yaptı

Genel 01.09.2019, 14:36
Askeri araç modelleriyle tarihte yolculuk
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ANKARA (AA) - Türk savunma sanayisinin önde gelen kara aracı üreticilerinden FNSS'nin düzenlendiği Askeri Kara Araçları Model Yarışması'nda çeşitli dönemlerde kullanılan askeri araçların modelleri yarıştı.

FNSS, bu yıl 12'ncisi düzenlenen yarışmada, Gölbaşı'ndaki tesisinin kapılarını modelciler, yarışmaya ilgi duyanlar ve ailelerine açtı.

Atölye çalışmaları gerçekleştirilen etkinlikte, çeşitli kategorilerde dereceye girenler jüri değerlendirmesiyle belirlendi.

Yarışmada dereceye giren ve katılan tüm modellerin yer aldığı sergi, ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı. Çeşitli dönemlerde kullanılan askeri araçların modelleri ve onları merakla inceleyenler renkli görüntüler oluşturdu.

Yarışmada dereceye girenlerin ödüllerini almasının ardından FNSS'nin ürettiği ya da üretiminde görev aldığı Korkut Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi, PARS III 8X8 ve Kaplan Silah Taşıyıcı Araç, test sahasında birer gösteri yaptı.

- 4 ile 72 yaş aralığında yarışmacılar

FNSS Halkla İlişkiler ve Tanıtım Birimi Yöneticisi Cem Altınışık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'da askeri araçların maketlerine ilgi duyan, yaptıkları modellerle yurt dışındaki yarışmalara katılan ancak yurt içinde buna uygun zemin bulmakta zorlanan bir grupla bir araya gelerek, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Askeri Kara Araçları Model Yarışması'nı hayata geçirdiklerini söyledi.

Yarışma sayesinde yılda bir kez kapılarını halka açma fırsatı bulduklarını dile getiren Altınışık, bu sayede çok merak edilen, ilgi duyulan tesislerinde kısmen de olsa ziyaretçilerini ağırladıklarını ifade etti. Altınışık, etkinlik kapsamında test sahasında araç gösterileri gerçekleştirildiğini, ailelerle piknik yapıldığını anlattı.

Etkinlik için Türkiye'nin dört bir yanından insanların Ankara'ya geldiğini belirten Altınışık, "Biraz inatla ve emekle bu tür etkinlikler yapılabiliyor. Zor olan bunun sürdürülebilirliği, devam ettirebilmek çok önemli. FNSS yönetimi bunu hep desteklediği için 12 yılda 12'inci kez etkinliği yapabilme şansımız oldu. Katılım da memnuniyet verici." dedi.

Atölye çalışmalarıyla model kalitelerinin zaman içerisinde çok arttığını vurgulayan Altınışık, yarışmaya emeği geçenlerin yüzde 80'inin de gönüllülerden oluştuğuna işaret etti.

Altınışık, yarışmaya yabancı katılımını artırmak istediklerini, bunun için yarışmanın yerini değiştirmenin de olduğu çeşitli seçenekleri değerlendirdiklerini söyledi.

Yarışmaya 4 ile 72 yaş aralığında yarışmacıların çeşitli kategorilerde katıldığı bilgisini veren veren Altınışık, ilk yarışmada 100'ün altındaki model sayısının da bugün yaklaşık 300'ü bulduğunu ifade etti.

#Askeri Kara Araçları Model Yarışması #FNSS #zırhlı araç
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