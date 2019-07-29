ASO Başkanı Özdebir, “Nükleer enerjinin kalkınma planında yer alması önemli”

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ve 2019-2023 yıllarını kapsayan 11’inci Kalkınma Planı’nda önümüzdeki süreçte nükleer enerjide atılacak adımları net şekilde ortaya kondu. Nükleer güç santrallerinin elektrik üretim portföyüne dahil edilmesi ve nükleer enerjinin elektrik enerjisi üretimindeki payının artırılmasına ilişkin çalışmaların devam etmesine ilişkin hedefler de planda yer alıyor. Kalkınma Planı’nda ayrıca, Akkuyu NGS’nin yanı sıra, iki nükleer güç santralinin daha kurulumuna yönelik çalışmaların devam etmesi ve de NGS’lerdeki teknoloji transferi sayesinde nükleer teknolojide dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik önlemlerin alınması hedefleniyor.

NÜKLEERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ ARZI SAĞLAMADA ÖNEMLİ BİR YERİ VAR

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, 11’inci Kalkınma Planı’nda nükleer enerjiye yer verilmesini değerlendirdi. Özdebir, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı bir ülke olması sebebiyle kaynak çeşitliliğini, yenilenebilir enerji kaynaklarını artırması ve de ulusal kaynaklara yönelmesi gerektiğine dikkat çekti. Kaynak çeşitliliğinin artırılmasında nükleer enerjinin ayrı bir yeri olduğunun altını çizen Özdebir, kesintisiz bir enerji çeşidi olması sebebiyle nükleer enerjinin sürdürülebilir enerji arzı sağlamada önemli olduğunu belirtti.

Akkuyu NGS ile, Türkiye’nin nükleer teknolojiye de adım attığını dile getiren Özdebir, şunları söyledi:

“Hem teknoloji seviyesinin yükselmesi, ülkenin gelişmesi, hem de enerji çeşitliliği bakımından nükleer enerjinin kalkınma planında yer alması oldukça önemli bir gelişme.Önümüzdeki dönemde ülkemizde kurulması planlanan 3 tane nükleer santral var. Bu santrallerin birincisi Mersin’de inşası devam etmekte olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’dir. Bu santralde Rus teknolojileri kullanılacak. Santralin birinci ünitesinin devreye alınmasının ardından diğer üç ünitesinin de peşi sıra gelmesi planlanıyor.”

NÜKSAK ÜYELERİ ULUSLARARASI ORTAKLIK KURUYOR

ASO bünyesinde NÜKSAK adında bir kümelenme kurduklarını ifade eden Özdebir, firmaların yeni bir teknoloji ile tanıştığını kaydetti. Kümelenme kapsamında şirketleri Akkuyu NGS’deki yerli payını artırmak için pek çok eğitim ve nükleer sanayinin yoğun olduğu bölgelere teknik geziler düzenlediklerini söyleyen Özdebir, bu gezilerin sonucunda üye firmaların yabancı şirketlerle ortaklıklar kurduğunu dile getirdi. Özdebir, şu bilgileri verdi:

“Örneğin, NÜKSAK üyesi Gedik Döküm ve Vana, Fransızların nükleer santrallerine vana tedarik eden bir firmayla işbirliği anlaşması imzaladı. Bir başka firmamız Roleda Makine bir İspanyol firmasıyla ortak şirket kurdu. Bir başka firmamız İtalyanlarla ısı değiştirici üretimi konusunda ortaklığa gitti. Bu tür işbirlikleri gelişiyor.”