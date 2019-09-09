Aspendos, Siegfried ile Odette'nin aşkına şahitlik etti
- Çaykovski'nin ölümsüz eseri "Kuğu Gölü", 26. Antalya Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali kapsamında aralarında birçok yabancı turistin de bulunduğu sanatseverlerle buluştu
ANTALYA (AA) - Çaykovski'nin ölümsüz eseri Kuğu Gölü, 26. Antalya Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali kapsamında sanatseverlerle buluştu.
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce bu yıl 1-18 Eylül'de düzenlenen uluslararası festivalde iddialı prodüksiyonlar ve önemli sanatçılar sahne almaya devam ediyor.
Çaykovski'nin 1875'te bestelediği, klasik balenin ölümsüz eserlerinden Kuğu Gölü balesini izleyiciyle buluşturan Viyana Devlet Opera ve Balesi Birliği, seyircinin büyük beğenisini topladı.
Aspendos Antik Tiyatrosu'nun tarihi atmosferi, Prens Siegfried ile büyüyle bir kuğuya çevrilen Prenses Odette'nin gerçek aşkına ve bu aşkla kaderlerini değiştirmelerine şahitlik etti.
Antik tiyatronun tamamını dolduran, aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu izleyiciler unutulmaz bir gece yaşarken, sanatçılar uzun süre ayakta alkışlandı.
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