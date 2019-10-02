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Atalay, “Kıdem tazminatı bizim kırmızı çizgimiz“

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay: "(Kıdem tazminatı) Her sene gündeme geliyordu, yüzlerce işçi 'dur' dememize rağmen emekli oluyordu. Kıdem tazminatı konusunda aynı noktadayız. Kıdem tazminatı bizim kırmızı çizgimiz. Mevcut yapıdan temsil ettiğimiz insanlar razı"

Genel 02.10.2019, 13:35 02.10.2019, 17:22
Atalay, “Kıdem tazminatı bizim kırmızı çizgimiz“

ANTALYA (AA) - Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kıdem tazminatına ilişkin "Her sene gündeme geliyordu, yüzlerce işçi 'dur' dememize rağmen emekli oluyordu. Kıdem tazminatı konusunda aynı noktadayız. Kıdem tazminatı bizim kırmızı çizgimiz. Mevcut yapıdan temsil ettiğimiz insanlar razı." dedi.

Atalay, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen Türkiye Tarım İşçileri Sendikası Eğitim Toplantısı'nda, toplu iş sözleşmesi imzalanırken mikrofona yansıyan ses kaydına değindi.

Türkiye'de hiçbir işçiyi ayırt etmeden herkesin başkanı olduğunu ifade eden Atalay, şöyle konuştu:

"Bu hayatın biteceğini biliyorum. Dünyada en uzun tapu 53 sene 7 aydır. Ölüm olduğuna göre, aklı olan yanlış yapmaz. Benim toplum sözleşmedeki imzam sembolikti. Orada gündemim tarım işçileri, taşeron işçilerinin zammı, düşük ücretlilerdi. Bakanın elindeki yetki belli, ama ortada bir kararname var. O kararname kalkmadığı sürece bir şey yapamaz. Merdivenlerden inerken bakana tarım işçilerinin durumunu kimin söylemesi gerektiğine yönelik konuştuk. O da benim söylememi istedi. Rakamla sıkıntımız yoktu."

Mikrofona yansıyan ses kaydından sonra hakkında 33 günde 36 haber yapıldığını aktaran Atalay, kendisinin yapmadığı, söylemediği bir konu hakkında sürekli haber yapıldığını, huzurunun kaçırıldığını söyledi. Atalay, temsil ettiği insanları satmadığını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı ekonomik programda kıdem tazminatına yönelik bir açıklama bulunmadığını, bunun da isabetli olduğunu belirten Atalay, "Her sene gündeme geliyordu, yüzlerce işçi 'dur' dememize rağmen emekli oluyordu. Kıdem tazminatı konusunda aynı noktadayız. Kıdem tazminatı bizim kırmızı çizgimiz. Mevcut yapıdan temsil ettiğimiz insanlar razı." diye konuştu.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da Antalya'nın turizmin en önemli turizm destinasyonlarından biri ve ayrıca tarım şehri olduğunu anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#kıdem tazminatı #sendika #Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay
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