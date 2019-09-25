Ataşehir TEM bağlantı yolundaki ağaçlık alanda yangın

İSTANBUL (AA) - TEM bağlantı yolu üzerinde bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın, yoldan geçen ambulanstaki sağlık görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ataşehir TEM bağlantı yolu Çamlıca ayrımı istikametindeki yol kenarında bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki bazı sürücüler yangına battaniye ile müdahale ederken, o sırada yoldan geçen ambulans da yangını fark ederek durdu.

Ambulanstaki sağlık görevlileri, yangına yangın tüpüyle müdahale etti. Yangın, sağlık görevlilerinin çalışmasıyla kısa sürüde söndürüldü.

Yangına battaniye ile müdahale etmeye çalışan motosiklet sürücüsü Ali Yaylacı, motosikleti ile seyir halindeyken yangını gördüğünü, motosikletinde bulunan battaniyeyle yangını söndürmeye çalıştığını söyledi.