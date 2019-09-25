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Ataşehir TEM bağlantı yolundaki ağaçlık alanda yangın
- Yoldan geçen ambulanstaki sağlık görevlilerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü
Genel 25.09.2019, 19:08
İSTANBUL (AA) - TEM bağlantı yolu üzerinde bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın, yoldan geçen ambulanstaki sağlık görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Ataşehir TEM bağlantı yolu Çamlıca ayrımı istikametindeki yol kenarında bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Ambulanstaki sağlık görevlileri, yangına yangın tüpüyle müdahale etti. Yangın, sağlık görevlilerinin çalışmasıyla kısa sürüde söndürüldü.
Yangına battaniye ile müdahale etmeye çalışan motosiklet sürücüsü Ali Yaylacı, motosikleti ile seyir halindeyken yangını gördüğünü, motosikletinde bulunan battaniyeyle yangını söndürmeye çalıştığını söyledi.
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