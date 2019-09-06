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Ataşehir'de iş yeri yangını
İSTANBUL (AA) - İstanbul Ataşehir'de, 3 katlı kafe ve restoranda çıkan yangın ağır hasara neden oldu. Alt katında nargile kafe, üst katlarında lokanta ve konser salonu bulunan Barbaros Mahallesi Halk Caddesi'ndeki 3 katlı binada yangın...
Genel 06.09.2019, 05:52
İSTANBUL (AA) - İstanbul Ataşehir'de, 3 katlı kafe ve restoranda çıkan yangın ağır hasara neden oldu.
Alt katında nargile kafe, üst katlarında lokanta ve konser salonu bulunan Barbaros Mahallesi Halk Caddesi'ndeki 3 katlı binada yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu alevler söndürüldü.
Yangında binanın birinci ve ikinci katı tamamen kullanılamaz hale geldi.
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